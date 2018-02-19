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Правительство области рассматривает вариант выплаты компенсаций садоводам, чьи дома окажутся рядом с дорогой на Шершни
19.02.2018 г. 13:25
В эфире "Челябинского эха" вице-губернатор Сергей Сушков прокомментировал скандал с дорогой, которую хотят построить на территории садового товарищества "Петушок". Правительство планировало выплатить компенсации только тем собственникам, чьи участки будут снесены. Однако среди противников строительства дороги есть и соседи будущей трассы. Сейчас рассматривается возможность выплат компенсаций и этим людям, сообщил Сергей Сушков.
«Парадокс заключается в том, что те лица, у которых дома для государственных нужд будут изъяты, они практически все согласны на эти изъятия. А бастуют люди, которые окажутся рядом с этой дорогой, потому что им никто не компенсирует то, что рядом с ними будет проходить эта дорога», — рассказал Сергей Сушков.
Сергей Сушков добавил, что рассматривается второй вариант строительства дороги, в котором магистраль пройдет вдоль линии электропередач. На это потребуется 3,5 млрд рублей. Строительство дороги через сады "Петушок" оценивается в 200 млн рублей.
О решении провести трассу через дачные участки стало известно летом 2017-го. Новый проезд планируют построить для жителей микрорайонов Западный, Залесье, Женева, Белый хутор и Просторы, чтобы снизить нагрузку на существующую дорогу Шершни-Северный. В декабре прошли публичные слушания, на которых садоводы высказались против сноса участков. В областной прокуратуре сообщили, что ведомство готово защищать интересы местных жителей.
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Фото с сайта tv-mig.ru
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