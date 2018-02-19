- -12 ... -14 C°
- 56.3554р. - 0.2364
- 70.6471р. - 0.0247
Срочник из Кропачево, найденный в Амурской области с простреленной головой, скончался
19.02.2018 г. 13:19
О смерти южноуральского призывника в больнице сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека в Челябинской области. 18-летний солдат был найден с огнестрельным ранением в голову 26 января 2018 года в войсковой части 98671 Белогорского гарнизона Амурской области. В кармане парня нашли записку, адресованную матери. «Когда тебе выплатят за меня деньги, то я очень сильно прошу тебя съездить в Сочи и отдохнуть за нас», - написал южноуралец.
Экспертиза подтвердила, что автор записки - именно он. Но родственники категорически отрицают, что парень пытался покончить с собой. Военный следственный отдел СК по Белогорскому гарнизону по произошедшего возбудил уголовное дело. В ходе расследования был установлен факт неуставных отношений. По подозрению в дедовщине задержали одного их рядовых.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
Фото с сайта kro.omsu-nnov.ru
- 05.02.2018 г. В Челябинской области 20-летний солдат попал под грузовой поезд
- 29.01.2018 г. Борис Дубровский прокомментировал трагедии с призывниками из Челябинской области
- 29.01.2018 г. В Амурской области с огнестрельными ранениями госпитализирован призывник из Челябинской области
- 19.01.2018 г. В Челябинской области танк насмерть задавил солдата
- 18.01.2018 г. В Перми задержан солдат, причастный к смерти челябинского срочника