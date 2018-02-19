Срочник из Кропачево, найденный в Амурской области с простреленной головой, скончался

Фото с сайта kro.omsu-nnov.ru

О смерти южноуральского призывника в больнице сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека в Челябинской области. 18-летний солдат был найден с огнестрельным ранением в голову 26 января 2018 года в войсковой части 98671 Белогорского гарнизона Амурской области. В кармане парня нашли записку, адресованную матери. «Когда тебе выплатят за меня деньги, то я очень сильно прошу тебя съездить в Сочи и отдохнуть за нас», - написал южноуралец.

Экспертиза подтвердила, что автор записки - именно он. Но родственники категорически отрицают, что парень пытался покончить с собой. Военный следственный отдел СК по Белогорскому гарнизону по произошедшего возбудил уголовное дело. В ходе расследования был установлен факт неуставных отношений. По подозрению в дедовщине задержали одного их рядовых.

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Фото с сайта kro.omsu-nnov.ru

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