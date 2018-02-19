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Сергей Сушков: при Ирине Гладковой областное минэкологии не работало на результат
19.02.2018 г. 13:13
По многим вопросам так и не появилось готовых к использованию проектов решений. Так работу ведомства под руководством ушедшей с поста Ирины Гладковой оценил заместитель губернатора Челябинской области Сергей Сушков в эфире "Челябинского эха".
«Прежний министр, при всем уважении к Ирине Александровне, к сожалению, не работал на результат. При это абсолютно очевидно, что те задачи, которые были поставлены, не были результативными. Есть ряд профессиональных вопросов, которые должны были получить результат в виде готового к использованию решения. К сожалению, этого не случилось. Более того, они мне все время рассказывают и рассказывали, меня это очень удивляло, про то, что выбросы с каждым годом уменьшаются, ситуация улучшается. Когда друг друга не видно при разговоре на улице, это не смущало», — прокомментировал Сергей Сушков.
В качестве примеров Сергей Сушков привел наличие вопросов по городской свалке и схеме обращения с ТБО, реке Сак-Елга и строительству обводного канала, который помог бы исключить попадание стоков в питьевые источники. В начале года Ирина Гладкова написала заявление об увольнении по собственному желанию с поста министра экологии региона. Борис Дубровский принял отставку. В конце декабря 2017-го Ирина Гладкова получила благодарность от имени председателя Совфеда Валентины Матвиенко за добросовестный труд и большой вклад в развитие природоохранной деятельности. Эта новость вызвала бурные обсуждения в соцсетях. Южноуральцы назвали награждение министра экологии "пиром во время чумы".
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Фото с сайта www.mineco174.ru
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