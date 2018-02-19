В Челябинске прошел пикет в поддержку водителя, по вине которого погибли четверо

Фото: Илья Бархатов / chelyabinsk.74.ru

Акция в поддержку виновника аварии на Бродокалмакском тракте состоялась в воскресенье, 18 февраля. Как сообщает 74.ru, в ней приняли участие около 50 человек. По мнению организаторов, попасть в подобную аварию может любой из-за плохого состояния дороги.

ДТП произошло на Бродокалмакском тракте 2 февраля 2018 года. Мужчина с коллегой ехал на работу на Mitsubishi Lancer. Около 7:20 его машину занесло, она выехала на встречную полосу, врезалась в автомобиль такой же марки. Последний от удара отлетел в Lada X-Ray и потом - в столб. В результате погибли четверо: водитель второго Mitsubishi Lancer и двое его пассажиров, а также 48-летняя пассажирка виновника аварии.

Самого мужчину, устроившего ДТП, и 53-летнего пассажира второй иномарки госпитализировали. Пострадал и 16-летний подросток, который был в салоне второго Mitsubishi Lancer. На двух колесах машины виновника была шипованная резина, на двух других - «лысая». Мужчина сейчас находится в СИЗО. Ему грозит до семи лет колонии.

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Фото: Илья Бархатов / chelyabinsk.74.ru

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