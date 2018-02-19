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Власти Челябинской области признали, что должны были активнее взаимодействовать с населением по вопросам о рутении-106
19.02.2018 г. 12:19
Борис Дубровский на форуме в Сочи сделал заявление о выбросе изотопа в интервью РИА Новости. «Мы сделали для себя определенные выводы. Нам нужно было активнее взаимодействовать с общественностью. Не просто сообщать о том, что информация не соответствует действительности, но и подтверждать это физически», – цитирует агентство губернатора.
По его словам, была проведена тщательная проверка, сделаны замеры. Превышения предельно допустимой концентрации радиационного фона с 26 сентября по 1 октября 2017 года не было, напомнил глава региона. «Угрозы здоровью людей не было. А вот для психики местных жителей эти слухи точно нанесли удар», - сказал Дубровский.
Следы радиоактивного изотопа рутения-106 были обнаружены в ряде стран Европы в сентябре-октябре 2017 года. При этом его концентрация была до 10 тыс. раз ниже допустимых значений, то есть совершенно безопасной для людей и окружающей среды. Но информация вызвала широкий общественный резонанс.
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