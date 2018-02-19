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В Магнитогорске заведующую детсадом оштрафовали на 10 тыс. рублей за побег годовалого воспитанника
19.02.2018 г. 11:44
Фото с сайта kirov-portal.ru
Ребенок покинул здание утром 27 ноября 2017 года во время сбора на прогулку. Воспитатель не заметила, как ребенок 2006 года рождения самостоятельно покинул здание детсада и вышел за его территорию. Через полчаса его обнаружила одна из прохожих. Женщина вернула ребенка в детсад.
Суд оштрафовал заведующую на 10 тыс. рублей, сообщили в областной прокуратуре.
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Фото с сайта kirov-portal.ru
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