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Водитель без прав погиб, врезавшись в мемориал ВОВ в Карабаше
19.02.2018 г. 11:27
Фото с сайта 74.мвд.рф
Авария произошла ночью в понедельник, 19 февраля. На улице Освобождение Урала мужчина на ВАЗ-21093 не справился с управлением, машина врезалась в воинский мемориал.
Как сообщили в пресс-службе управления МВД по Челябинской области, водитель не имел прав на управление транспортными средствами. От полученных травм мужчина скончался на месте. Двоих пассажиров отвезли в больницу. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства аварии.
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Фото с сайта 74.мвд.рф
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