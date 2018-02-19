Водитель без прав погиб, врезавшись в мемориал ВОВ в Карабаше

19.02.2018 г. 11:27

Водитель без прав погиб, врезавшись в мемориал ВОВ в Карабаше
Фото с сайта 74.мвд.рф

Авария произошла ночью в понедельник, 19 февраля. На улице Освобождение Урала мужчина на ВАЗ-21093 не справился с управлением, машина врезалась в воинский мемориал.

Как сообщили в пресс-службе управления МВД по Челябинской области, водитель не имел прав на управление транспортными средствами. От полученных травм мужчина скончался на месте. Двоих пассажиров отвезли в больницу. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства аварии.

 

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Фото с сайта 74.мвд.рф

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