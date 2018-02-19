В детдоме под Челябинском взрослые систематически насиловали сирот

Фото с сайта sledcom.ru

Все это выяснилось, когда дети попали в приемные семьи. Родители обнародовали информацию о том, что посторонний мужчина платил воспитателям деньги за личные встречи с детьми. Приемные сыновья рассказали взрослым о мужчине, который периодически забирал их из интерната. Он отводил детей на озеро или в свою квартиру, где совершал над ними действия сексуального характера. За личные встречи с воспитанниками мужчина платил сотрудникам детдома деньги, утверждают приемные родители. По словам мальчиков, они также подвергались сексуальному насилию со стороны четверых преподавателей. В настоящее время проводятся проверки, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Ирина Буторина.

«Сейчас основная задача — разобраться в ситуации и наказать виновных, но этим следственные органы занимаются. Моя задача, чтобы сейчас не нарушались права детей в текущих условиях, поэтому в интересах детей никаких подробностей я не рассказываю, не комментирую. После окончания всех проверочных мероприятий, следственных действий будет официальный комментарий», — прокомментировала Ирина Буторина.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. Обвинение предъявлено 51-летнему мужчине, он уже арестован. Потерпешими признали семерых детей. Также возбуждено уголовное дело по статье о халатности. Правоохранители дадут оценку действиям сотрудников интерната и органов опеки. В настоящее время с детьми работают психологи, сообщили в следственном управлении СК по Челябинской области.

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Фото с сайта sledcom.ru

Все новости за 19.02.2018 г.»