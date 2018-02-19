82-летняя женщина в Челябинской области погибла, спасая из огня детей

Фото с сайта 74.mchs.gov.ru

Все случилось в Увельском районе, в селе Красносельское. Пожар произошел в частном доме. К моменту прибытия огнеборцев к месту вызова (уже через семь минут) строение было объято пламенем. Ожоги получили трое детей двух, четырех и шести лет. Погибла их 82-летняя прапрабабушка.

Женщина помогла гостившим у нее внукам выбраться из задымленного дома, но самой спастись ей не удалось. Дети были эвакуированы в соседский дом, откуда их передали сотрудникам скорой помощи. Причиной пожара стала неисправная проводка в помещении пристроя. Семья характеризуется как благополучная, сообщили в управлении МЧС по Челябинской области.

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Фото с сайта 74.mchs.gov.ru

Все новости за 19.02.2018 г.»