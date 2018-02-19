В центре Челябинска сносят ледовый городок

Фото с сайта cheladmin.ru

Демонтировать фигуры и горки планировали в 20-х числах февраля, но из-за теплой погоды работы пришлось начать раньше. Из-за потепления часть ледяных конструкций подтаяла, они стали небезопасными для посетителей.

Сегодня вокруг площади установят забор, а затем начнется разбор сооружений, сообщил глава Челябинска Евгений Тефтелев.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Фото с сайта cheladmin.ru

Все новости за 19.02.2018 г.»