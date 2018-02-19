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Разбор полетов
В центре Челябинска сносят ледовый городок
19.02.2018 г. 10:25
Фото с сайта cheladmin.ru
Демонтировать фигуры и горки планировали в 20-х числах февраля, но из-за теплой погоды работы пришлось начать раньше. Из-за потепления часть ледяных конструкций подтаяла, они стали небезопасными для посетителей.
Сегодня вокруг площади установят забор, а затем начнется разбор сооружений, сообщил глава Челябинска Евгений Тефтелев.
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Фото с сайта cheladmin.ru
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