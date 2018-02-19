«Челябинское эхо» разыгрывает сертификат на 3000 рублей в «Суворовские бани»

В группе радиостанции в соцсети "ВКонтакте" идет конкурс фотографий, приуроченный к 23 февраля. Основные условия - вступить в группу, сделать репост и опубликовать фото мужчины с хештегом #СамыйСамыйЭхо. Подробности в самой записи о розыгрыше.

Победителю подарим сертификат на посещение оздоровительного комплекса "Суворовские бани". Номинал - 3000 рублей. Итоги конкурса подведем 22 февраля после 12:00.

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Все новости за 19.02.2018 г.»