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В Челябинской области хотят снизить транспортный налог для автомобилистов, которые перейдут на газ
19.02.2018 г. 09:04
Правительство планирует мотивировать южноуральцев к переводу машин на более экологичный вид топлива. Автовладельцы, которые переоборудуют транспорт, смогут получить льготы, сообщил в эфире программы "Персонально ваш" в студии "Челябинского эха" заместитель губернатора Сергей Сушков.
«У нас существует наивысший предел, утвержденный в Законодательном собрании, платы транспортного налога, по максимуму платим. Что получили? Часть наших автомобилистов начали регистрировать свои транспортные средства в деревне, в Свердловской области. Мы предлагаем ввести льготу по уплате транспортного налога в ноль для тех, кто перевел свой транспорт на газ. Вот мы и коэффициент в части, которая поступает в областной бюджет, обнулим для всех автобусов, большегрузов, кто пользуется соляркой сегодня. Нужно людей мотивировать, чтобы они двигались в направлении уменьшения объемов выбросов», — прокомментировал Сергей Сушков.
Порядка 70% топлива на заправках Челябинской области не соответствует ГОСТу. А поскольку техосмотр никто полноценно не проходит, все это в итоге оборачивается дополнительным экологическим ущербом, отметил Сушков. По его словам, инициативу о снижении налога губернатор обозначит во время выступления перед Законодательным собранием области с ежегодным отчетом.
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Фото с сайта gubernator74.ru
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