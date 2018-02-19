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Борис Дубровский рассказал о собаке из новогоднего поздравления
19.02.2018 г. 08:28
В интервью РИА Новости в рамках инвестиционного форума в Сочи губернатор отметил, что авторство видеообращения – коллективное, идею навеял наступающий год собаки. "Надеюсь, что ролик вызвал добрую улыбку. Мы ставили такую цель", — сказал Борис Дубровский.
По его словам, в кадре была бельгийская овчарка по кличке Тора, что в переводе означает "учение", "закон". Собаке 3,5 года. В своей обычной жизни животное занимается поиском взрывчатых веществ. Осенью 2017 года Тора выезжала на осмотры ТРК и других зданий в связи с сообщенями о минировании в Челябинске.
"Когда я посмотрел ролик, то понял, что собака играла лучше, чем я. Очень терпеливо", — пошутил губернатор. Он добавил, что овчарка проявила выдержку: выполняла все указания кинолога на протяжении нескольких дублей записи. Борис Дубровский также сообщили, что после съемок Тору покормили и погладили. Сейчас она продолжает нести службу.
Видео: Пресс-служба губернатора Челябинской области
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Скриншот с сайта youtube.com / Челябинская область
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