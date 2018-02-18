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В Челябинске объявили режим НМУ первой степени
18.02.2018 г. 18:18
Ожидается, что условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ, продержатся с 19:00 воскресенья, 18 февраля, до 12:00 понедельника. Информацию об этом опубликовал местный гидрометцентр.
В течение субботы челябинцы оставили семь жалоб на экологию: три - жители Ленинского района, две - Металлургического, по одной - Калининского и Тракторозаводского. Всего с начала года городская единая дежурно-диспетчерская служба приняла почти 1,3 тыс. обращений. Рекордное количество жалоб на загрязнение воздуха - 189 за сутки - поступило 8 февраля. Тогда в Челябинске более недели сохранялись НМУ, в том числе второй степени опасности.
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