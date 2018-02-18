В Челябинске школьник спас двоих детей из горящей квартиры

Фото с сайта 74.mchs.gov.ru

Пожар произошел в субботу, 17 февраля, в Ленинском районе. Загорелась квартира на шестом этаже многоэтажного дома. Пожарные за несколько минут ликвидировали открытое горение. На другие квартиры пламя не перешло. В помещении, где возник пожар, никого не оказалось. Жильцы эвакуировались до прибытия огнеборцев.



Как выяснилось позже, в квартире живет пожилая женщина с двумя внуками - десяти и 12 лет. Дети остались одни и решили поиграть со спичками. Загорелось кресло. Мальчики выбежали на балкон и позвали на помощь. В соседней квартире в гостях находился десятиклассник. Подросток также вышел на балкон, разбил оконный блок и подозвал детей к себе. После сказал им, чтобы они поднялись на балконное ограждение и, держась за перегородку, перешагивали к нему. Сам поддерживал их за руки и одежду. В комнате школьник вместе с подругой надел на детей теплые вещи и вывел на улицу, где уже находились медики.



Дети не пострадали. Решается вопрос о представлении подростка к награде «За спасение погибавших», сообщили в управлении МЧС по Челябинской области.

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Фото с сайта 74.mchs.gov.ru

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