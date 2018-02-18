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Водитель Audi скончался после ДТП с тремя машинами в Миассе
18.02.2018 г. 12:21
Фото с сайта 74.мвд.рф
Авария произошла в субботу, 17 февраля, около 19 часов на Тургоякском шоссе. Как сообщили в пресс-службе управления МВД по Челябинской области, мужчина за рулем Audi S8, по предварительным данным, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там автомобиль столкнулся с Lada Largus и BMW.
Водителя Audi доставили в больницу, где он скончался. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства и причины аварии.
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Фото с сайта 74.мвд.рф
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