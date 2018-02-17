Сотрудники Интерпола депортировали из Таиланда челябинского наркоторговца

Фото с сайта pronedra.ru

В 2013-м челябинца 1989 года рождения задержали при попытке сбыта амфетамина. Было возбуждено уголовное дело. С фигуранта взяли подписку о невыезде. Однако обвиняемый скрылся от правоохранителей, установить его местонахождение не удалось.

Интерпол объявил наркоторговца в розыск. Спустя пять лет мужчину обнаружили на территории Таиланда. В пятницу, 16 февраля, его доставили в Москву, сообщили в МВД России.

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Фото с сайта pronedra.ru

Все новости за 17.02.2018 г.»