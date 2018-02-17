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Пожилой мужчина погиб при пожаре на ЧМЗ
17.02.2018 г. 11:08
Фото с сайта 74.mchs.gov.ru
Трагедия произошла в пятницу, 16 февраля, вечером на улице Павелецкая, 18. Комната одной из квартир загорелась из-за непотушенной сигареты. Пожилой мужчина не смог самостоятельно эвакуироваться из помещения и получил тяжелые ожоги.
На место прибыли 15 пожарных и 5 единиц техники. Сотрудники МЧС передали челябинца медикам, но спасти жизнь мужчины не удалось. Пожар был потушен спустя 20 минут, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
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Фото с сайта 74.mchs.gov.ru
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