Пожилой мужчина погиб при пожаре на ЧМЗ

Фото с сайта 74.mchs.gov.ru

Трагедия произошла в пятницу, 16 февраля, вечером на улице Павелецкая, 18. Комната одной из квартир загорелась из-за непотушенной сигареты. Пожилой мужчина не смог самостоятельно эвакуироваться из помещения и получил тяжелые ожоги.

На место прибыли 15 пожарных и 5 единиц техники. Сотрудники МЧС передали челябинца медикам, но спасти жизнь мужчины не удалось. Пожар был потушен спустя 20 минут, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

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Фото с сайта 74.mchs.gov.ru

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