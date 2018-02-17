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В Арабских Эмиратах скончалась туристка из Челябинска
17.02.2018 г. 09:38
Фото с сайта enjoyemirates.ru
24-летняя девушка и ее жених прилетели в Дубай в отпуск в среду, 14 февраля. Они разместились в отеле и пошли купаться в бассейн. Там девушке стало плохо. Она потеряла сознание. Медики пытались спасти челябинку, но безуспешно.
Несмотря на то, что девушка жила в Челябинске, гражданство у нее было казахстанское, пишет 74.ru. Из-за этого возникли сложности с транспортировкой тела в Россию. После вскрытия установить причину смерти не удалось. Жениху челябинки выставили счет на 5 тыс. 900 долларов за перевозку тела и оплату медицинских услуг.
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Фото с сайта enjoyemirates.ru