После убийства инспектора охотнадзора в Челябинской области предложили лишать браконьеров снегоходов и оружия

Фото с сайта ptzgovorit.ru

После конфискации преступникам нечем будет охотиться, считает замначальника полиции управления МВД по региону Вячеслав Ботов. Это предложение поддержали члены Общественной палаты на круглом столе, посвященном росту массового браконьерства.

Вопрос был вынесен на обсуждение в связи с вопиющим случаем, произошедшим в Карталинском районе 10 февраля 2018 года. Во время рейда при исполнении своих служебных обязанностей был застрелен инспектор государственного охотничьего надзора Александр Минин. Его убил браконьер. Мужчина задержан, ему предъявлено обвинение. Охотинспектор посмертно представлен к госнаграде.

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Фото с сайта ptzgovorit.ru

Все новости за 16.02.2018 г.»