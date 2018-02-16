В челябинской школе учителей заставили пожертвовать премии на покупку мебели

Фото с сайта Pg12.ru

Это произошло в 2016 году в школе №67 в Центральном районе. По словам преподавателя Ольги Фальман, учреждение в рамках реализации программы "ТЕМП" получило 7,5 млн рублей на то, чтобы стимулировать педагогов дальше заниматься образовательной деятельностью. Директор выписала сотрудникам премии, однако на следующий день деньги попросили вернуть, сообщила сотрудница школы.

«Формат следующий был: она выписывала премию, а потом эту премию нужно было на следующий день принести в школу, написать заявление, что я жертвую деньги в пользу школы, дарю их, а потом из этих денег благотворительных покупали мебель. Я вот лично в этой афере не стала участвовать. Она за это прилюдно сказала, что я бессребреница, которой ничего не нужно и которая мебель не покупает», — рассказала Ольга Фальман.

По мнению педагога, этот случай стал одной из причин, по которой ей стали регулярно задерживать зарплату. В начале февраля челябинка обратилась в трудовую инспекцию с заявлением. Когда руководство школы об этом узнало, на преподавателя, по ее словам, начали оказывать давление. Директор, завуч и бухгалтер в грубой форме потребовали забрать заявление, рассказала Ольга Фальман. Она полагает, что сотрудники школы боятся проверок.

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Фото с сайта Pg12.ru

Все новости за 16.02.2018 г.»