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По факту падения рабочего в шахту лифта на стройке в «Академ Riverside» возбуждено уголовное дело
16.02.2018 г. 15:51
Фото с сайта www.vzsar.ru
Трагедия произошла в одном из домов на улице Братьев Кашириных днем 13 января. Мужчина погиб, сорвавшись с девятого этажа строящегося здания в шахту лифта. В результате доследственной проверки установлено, что ограждения на объекте не соответствуют требованиям ГОСТ. В связи с этим возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при строительных работах. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и виновники происшествия, сообщили в следственном управлении СК по Челябинской области.
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Фото с сайта www.vzsar.ru
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