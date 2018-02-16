Движение на границе с Казахстаном в Челябинской области до ноября будет осложнено

Фото с сайта news.nashbryansk.ru

С 21 февраля по 15 ноября 2018 года там вводится временное ограничение движения транспортных средств. Планируется ограничить скорость и ввести реверсивное движение, сообщили в управлении дорог «Южный Урал».

На этом участке пересечения границы всегда скапливается поток машин. Реконструкция дороги усугубит ситуацию. В ведомстве просят южноуральцев планировать маршрут, по возможности избегая участков реконструкции.

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Фото с сайта news.nashbryansk.ru







Все новости за 16.02.2018 г.»