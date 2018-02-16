Топ-5 новостей Челябинска

Фото с сайта vk.com/mchsgov

Радиостанция «Челябинское эхо» подготовила список событий с 10 по 16 февраля 2018 года.



1. Выпускник ЮУрГУ погиб в авиакатастрофе с Ан-148 в Подмосковье

Пассажирский самолет "Саратовских авиалиний" разбился днем 11 февраля сразу после вылета из аэропорта Домодедово в город Орск Оренбургской области. Он упал в Раменском районе Московской области. На борту самолета было 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.

Фото: МЧС России / vk.com

Одним из пассажиров самолета был выпускник ЮУрГУ Илья Ставский. В этот день он отмечал свой день рождения - ему исполнилось 33 года. Мужчина летел из Москвы в Орск к родственникам. Илья Ставский родился в Оренбургской области, учился в Челябинске - в Южно-Уральском госуниверситете на энергетическом факультете, а затем работал в УГМК. Несколько лет назад бросил работу. В интервью ЕТВ мужчина рассказывал, что после увольнения начал оказывать людям психологическую, эзотерическую и магическую помощь.

В ходе поисковой операции было проведено обследование нескольких десятков гектаров, обнаружено более 1,4 тыс. фрагментов тел погибших, а также свыше 1,5 тыс. фрагментов самолета, сообщили в МЧС России.

Фото: МЧС России / vk.com

Следственный комитет получил данные предварительного анализа специалистов Межгосударственного авиационного комитета о расшифровке данных бортового параметрического самописца. "В соответствии с предположениями представителей МАК фактором развития особой ситуации в полете могли стать неверные данные о скорости полета на индикаторах пилотов, что в свою очередь, видимо, было связано с обледенением приемников полного давления (ППД) при выключенном состоянии систем их обогрева", - говорится в сообщении на сайте СКР.

Видео: Следственный комитет Российской Федерации / youtube.com

Эту версию следователи будут проверять наряду с другими. Между тем, "Коммерсантъ" сообщил о расшифровке речевого самописца. Полученные данные подтвердили информацию, зарегистрированную параметрическим регистратором, отмечает издание. Расшифровка записей речевого самописца говорит о том, что, видя разные показатели скорости на своих дисплеях, пилоты ругались, пока лайнер не врезался в землю, пишет "Коммерсантъ". И со ссылкой на собеседника добавляет, что пилоты так и не поняли, из-за чего возникли искаженные показания скорости, и, соответственно, в принципе не могли справиться с этой критической ситуацией.

Фото: МЧС России

Ранее эксперты установили, что при наборе самолетом высоты около 2 тыс. километров у одного из пилотов индикатор скорости показывал 200 км/ч, у другого - оставался на нуле. При том что реальная скорость лайнера была 600 км/ч. "Экипаж пошел на резкое снижение, чтобы набрать, как ему казалось, недостающую скорость, в результате чего самолет врезался в землю", - пишет "Коммерсантъ".

2. Жителям Долгодеревенского вернули разворот

Вернуть разворот для жителей села решили на заседании комиссии по организации дорожного движения, которое прошло 14 февраля. Как сообщила пресс-секретарь управления дорог «Южный Урал» Татьяна Денисова, сразу же после закрытия разворота в ведомство стали поступать жалобы на неудобства, связанные с выездом из села в направлении Челябинска.

Фото с сайта sn74.ru

Было принято решение в дальнейшем подобные вопросы обсуждать и учитывать мнения всех сторон. Управлению ГИБДД по Челябинской области рекомендовано обеспечить круглосуточное дежурство на этом участке трассы М5 экипажа ДПС.

Управление дорог «Южный Урал» в течение 30 дней должно рассмотреть возможность другого выезда из села, а также сроки реконструкции моста через реку Зюзелга с возможными вариантами объезда. Снег, которым был перекрыт разворот, убрали дорожники. 16 февраля должны были демонтировать запрещающие знаки.

3. Пять лет со дня падения метеорита. Челябинцам разрешили прикоснуться к фрагменту космического камня

В честь пятилетнего юбилея со дня падения метеорита сотрудники исторического музея разрешили жителям города прикоснуться к фрагменту космического камня. 15 февраля купол над метеоритом подняли на 40 минут. Всем желающим выдали белые перчатки. "Никакой опасности метеорит для землян не представляет — это многократно доказано наукой. А вот немытыми руками трогать ценный музейный экспонат нежелательно. Поэтому всем желающим дотронуться до метеорита предложены стерильные хлопчатобумажные перчатки", - рассказали в музее.

Фото: Валерий Жирохов / chelmuseum.ru

За день до этого события ученые сказали, что не советуют прикасаться к камню. По их словам, на осколке небесного тела живет огромное количество бактерий, которые могут оказать негативное влияние на здоровье людей.

Как сообщил РИА Новости старший научный сотрудник Пулковской обсерватории Сергей Смирнов, вероятность падения на Землю метеорита, подобного челябинскому, очень мала. По словам ученого, метеориты чаще всего прилетают из пространства за орбитой Марса. Там находится множество остатков древних веществ. Некоторые из них оказываются на орбитах Марса, Венеры, Меркурия и Земли. Такие камни относятся к категории потенциально угрожающих Земле. Однако вероятность падения небесных тел очень мала, так как почти все объекты километрового класса уже изучены, а их орбиты известны, сообщил ученый.

Фото с сайта chelmuseum.ru

15 февраля 2013 года в 9 часов 20 минут по местному времени в небе над Челябинской областью взорвался метеорит. Общее количество высвободившейся энергии во время взрыва составило 440 килотонн в тротиловом эквиваленте. Ударная волна дважды обогнула Землю. Южноуральцы сначала увидели яркую вспышку, после чего последовали хлопки и ударная волна.

Видео: RT / youtube.com

В Челябинской области от падения метеорита пострадало 1,6 тыс. человек. В основном люди порезались осколками выбитых стекол. Были также повреждены здания. Восстановление потребовалось ледовому дворцу "Уральская молния", Театру драмы имени Н. Орлова, корпусам ЮУрГУ. Экономический ущерб превысил миллиард рублей.

4. Законсервированный челябинский смог начали продавать в интернете



Сувенир называется «Челябинский воздух со смогом». Объявление появилось на сайте Avito 9 февраля 2018 года. На фотографии изображены четыре банки с этикетками, на которых демонстрируется панорама заводов с дымящими трубами. Наверху - надпись «Челябинский воздух со смогом!!!», а ниже – текст: «Chelyabinsk air smog».

Скриншот с сайта avito.ru

В самом объявлении автор поясняет, что этот сувенир произведен в Челябинске, купить его можно за 200 рублей. «Очень актуален на сегодняшний день! Консервированный ЧЕЛЯБИНСКИЙ СМОГ!!!» - добавляет автор.



5. В челябинском зоопарке рассказали истории любви животных



В зверинце живут пары белых медведей, волков, леопардов и других животных и птиц. Так, дикий лебедь отбился от стаи ради гусыни из челябинского зоопарка. Много лет назад над территорией учреждения пролетали дикие птицы. Один из селезней увидел гусыню Луизу в детском контактном зоопарке и, влюбившись, отбился от стаи. С тех пор они живут вместе.

Еще одной влюбленной парой являются леопарды Филипп и Лиза. У них с первых дней завязались теплые отношения, а вскоре появился котенок. Однако позже Филиппа перевезли в другой зоопарк, где он прожил три года. Все это время Лиза скучала по возлюбленному. Тогда Филиппа решили вернуть.

Наиболее длительные отношения в челябинском зоопарке у пары шимпанзе. Боня и Соня прожили вместе 26 лет.

Кроме того, в зоопарке живут белые медведи Айриша и Алтын, волки Люк и Нари, зебры Анри и Зефирка.

Фото с сайта chelzoo.ru

Фото: Челябинский Зоопарк / vk.com

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