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Челябинцы любят блины с ветчиной больше, чем жители других регионов России
16.02.2018 г. 14:14
Фото с сайта vs-tur.com
В Масленичную неделю компания «Яндекс» проанализировала поисковые запросы с 20 по 26 февраля 2017 года. Для составления топов были изучены запросы со словами «блины» и «блинчики». Выяснилось, что предпочтение челябинцы отдают начинкам с ветчиной и печенью, которая не попала в общероссийский топ. Среди популярных также творог, мясо и сыр.
Реже всего в блины челябинцы кладут бананы и рыбу. Они также спрашивают, как сделать блины тонкими и ажурными. Тесто в основном готовят на молоке и молочных продуктах, но есть и другие варианты основы, например, пиво или минералка.
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