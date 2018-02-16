Челябинцы любят блины с ветчиной больше, чем жители других регионов России

Фото с сайта vs-tur.com

В Масленичную неделю компания «Яндекс» проанализировала поисковые запросы с 20 по 26 февраля 2017 года. Для составления топов были изучены запросы со словами «блины» и «блинчики». Выяснилось, что предпочтение челябинцы отдают начинкам с ветчиной и печенью, которая не попала в общероссийский топ. Среди популярных также творог, мясо и сыр.

Реже всего в блины челябинцы кладут бананы и рыбу. Они также спрашивают, как сделать блины тонкими и ажурными. Тесто в основном готовят на молоке и молочных продуктах, но есть и другие варианты основы, например, пиво или минералка.

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Все новости за 16.02.2018 г.»