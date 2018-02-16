Самый сильный человек России проведет в Челябинске зарядку в поддержку олимпийцев

Фото с сайта cheladmin.ru

Участников ждут конкурсы, подарки и комплекс спортивных упражнений. Зарядку будет проводить обладатель титула "Самый сильный человек России" Эльбрус Нигматуллин.

Акция направлена на поддержку российских участников Олимпиады в Пхенчхане, а также недопущенных до Игр спортсменов, сообщили в региональном отделении Общероссийского народного фронта. Зарядка пройдет в воскресенье, 18 февраля. Она начнется в 14:00 на главной площадке парка им. Гагарина.

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Фото с сайта cheladmin.ru

Все новости за 16.02.2018 г.»