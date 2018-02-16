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Директора челябинского предприятия оштрафовали за уклонение от уплаты налогов на 9,6 млн рублей
16.02.2018 г. 13:49
Фото с сайта sledcom.ru
В 2015-2016 годах руководитель строительной фирмы наладил фиктивный документооборот, в который вошли договоры с подконтрольными организациями. Благодаря этому предпринимателю удалось уменьшить размер уплачиваемых налогов на 9,6 млн рублей.
В ходе расследования осужденный добровольно погасил 1,1 млн рублей. Оставшиеся средства были взысканы решением суда. На три квартиры, два земельных участка, два легковых автомобиля и грузовик бизнесмена наложен арест. Кроме того, предпринимателя оштрафовали на 200 тыс. рублей, сообщили в следственном управлении СК по Челябинской области.
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Фото с сайта sledcom.ru
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