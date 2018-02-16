Челябинцы просят депутатов не открывать беби-боксы в городах и районах области

Фото с сайта newkuban.ru

Обращение председателю Заксобрания области Владимиру Мякушу и депутатам Госдумы направили представители челябинского отделения «Родительского всероссийского сопротивления». В тексте говорится, что беби-боксы не только не способствуют сокращению случаев детоубийства, но и создают простор для криминальных схем с бесконтрольным перемещением детей.

Боксы помогут женщинам избежать уголовной ответственности, ведь родители, лишившие ребенка жизни умышленно или по неосторожности, всегда могут сослаться на то, что просто отнесли его в беби-бокс, отмечают в организации. Кроме того, легализация таких конструкций может спровоцировать рост числа отказов от новорожденных, а анонимность боксов несет в себе еще и террористическую угрозу, говорится в обращении.

Челябинцы просят депутатов не допустить принятия федерального закона, дающего право регионам самостоятельно решать вопрос об установке боксов для анонимного подкидывания детей. Свой ответ авторам законопроекта Челябинская область должна направить до 18 февраля 2018 года.







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Фото с сайта newkuban.ru

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