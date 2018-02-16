Прокуратура проверит жалобы медиков Озерска на задержку зарплаты

Жалобы на невыплату заработной платы поступили от работников Центральной медико-санитарной части №71 Федерального медико-биологического агентства. Прокурору Озерска поручено незамедлительно разобраться в сложившейся ситуации, проверить исполнение законодательства при соблюдении трудовых прав медперсонала, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

При наличии оснований будут незамедлительно приняты меры прокурорского реагирования. Проведение проверки поставлено на особый контроль в ведомстве.

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Все новости за 16.02.2018 г.»