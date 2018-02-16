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Прокуратура проверит жалобы медиков Озерска на задержку зарплаты
16.02.2018 г. 13:42
Жалобы на невыплату заработной платы поступили от работников Центральной медико-санитарной части №71 Федерального медико-биологического агентства. Прокурору Озерска поручено незамедлительно разобраться в сложившейся ситуации, проверить исполнение законодательства при соблюдении трудовых прав медперсонала, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
При наличии оснований будут незамедлительно приняты меры прокурорского реагирования. Проведение проверки поставлено на особый контроль в ведомстве.
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