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Челябинцы разместят на домах таблички в память о Борисе Немцове
16.02.2018 г. 12:06
Источник: Пресс-служба движения "Открытая Россия"
В городе 27 февраля пройдет акция, посвященная годовщине смерти Бориса Немцова. Участники движения "Открытая Россия" предлагают жителям разметить на своих домах таблички с текстом: "В этом доме живет память о Борисе Немцове - настоящем человеке и патриоте". Присоединиться к мероприятию может любой желающий. За помощью в изготовлении мемориальной таблички нужно обращаться к активистам "Открытой России".
Параллельно с акцией в нескольких городах страны пройдут митинги, шествия и пикеты, посвященные памяти политика. Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Москворецком мосту в столице.
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