Молодую челябинку за руководство бандой наркоторговцев отправили в колонию на восемь лет

Фото с сайта 74.мвд.рф

С августа 2014-го до ноября 2016 года 26-летняя жительница Челябинска управляла группой, которая занималась созданием "закладок". При задержании у девушки было изъято более 750 граммов наркотиков. Также она занималась легализацией средств, полученных в результате сбыта запрещенных веществ. Общая сумма составила свыше 3,5 млн рублей.

Суд приговорил девушку к восьми годам в колонии общего режима и назначил штраф в размере 95 тыс. рублей, сообщили в пресс-центре областной прокуратуры.

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Фото с сайта 74.мвд.рф

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