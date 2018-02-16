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Молодую челябинку за руководство бандой наркоторговцев отправили в колонию на восемь лет
16.02.2018 г. 11:52
Фото с сайта 74.мвд.рф
С августа 2014-го до ноября 2016 года 26-летняя жительница Челябинска управляла группой, которая занималась созданием "закладок". При задержании у девушки было изъято более 750 граммов наркотиков. Также она занималась легализацией средств, полученных в результате сбыта запрещенных веществ. Общая сумма составила свыше 3,5 млн рублей.
Суд приговорил девушку к восьми годам в колонии общего режима и назначил штраф в размере 95 тыс. рублей, сообщили в пресс-центре областной прокуратуры.
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Фото с сайта 74.мвд.рф
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