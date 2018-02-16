В школах и детсадах Челябинской области детей недокармливают рыбой и фруктами

Фото с сайта www.yugopolis.ru

По данным регионального управления Роспотребнадзора, горячее питание получают 88% школьников. Сотрудники ведомства при проверках обнаружили, что в некоторых учреждениях детям давали недостаточно рыбы, творога, овощей, фруктов и соков. В четырех школах Увельского и Каслинского районов организованное питание отсутствует.

Воспитанников детсадов кормят 3-4 раза в день. Сумма дневного рациона составляет до 110 рублей на одного человека.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Фото с сайта www.yugopolis.ru

Все новости за 16.02.2018 г.»