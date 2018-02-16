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В школах и детсадах Челябинской области детей недокармливают рыбой и фруктами
16.02.2018 г. 11:49
Фото с сайта www.yugopolis.ru
По данным регионального управления Роспотребнадзора, горячее питание получают 88% школьников. Сотрудники ведомства при проверках обнаружили, что в некоторых учреждениях детям давали недостаточно рыбы, творога, овощей, фруктов и соков. В четырех школах Увельского и Каслинского районов организованное питание отсутствует.
Воспитанников детсадов кормят 3-4 раза в день. Сумма дневного рациона составляет до 110 рублей на одного человека.
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Фото с сайта www.yugopolis.ru
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