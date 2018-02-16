17 февраля начинается агитация на выборах президента России

Фото с сайта penza-post.ru

За день до старта агитации о подготовке к выборам говорим с Сергеем Костроминым - доверенным лицом кандидата в президенты Сергея Бабурина. Приедет ли кандидат в Челябинск и как можно оценить ход предвыборной кампании 2018 года?

Трансляции в Facebook и "ВКонтакте". Начало в 16:35. Телефон прямого эфира 269-97-78. Оставляйте вопросы для эфира на нашем сайте.

Фото с сайта penza-post.ru

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