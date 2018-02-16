В Коркино уволили замдиректора детдома, которая оплачивала свои штрафы деньгами сирот

В ходе проверки прокуратуры было установлено, что она временно исполняла обязанности директора в "Центре помощи детям "Добрые сердца". Руководитель оплатила штрафы, которые ей назначила комиссия по делам несовершеннолетних, деньгами, снятыми с лицевых счетов воспитанников детдома. Ущерб составил более 22 тыс. рублей. Женщину признали виновной, назначили штраф в размере 20 тыс. рублей и уволили, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.







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Все новости за 16.02.2018 г.»