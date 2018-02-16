В Челябинской области потеплеет до -1 градуса

Фото с сайта gorod.lv

Сегодня, 16 февраля, дневная температура повысится до -1 - -6. По данным челябинского гидрометцентра, в низинах ожидается до -9. Такая же температура ожидается в области на выходных. В ночь на субботу и воскресенье синоптики прогнозируют -12 - -17. В низинах температура опустится до -20 - -25. Осадков синоптики не обещают.

В Челябинске в субботу днем ожидается -3 - -5, ночью — -14 - -16. В воскресенье в городе потеплеет до -2 - -4.

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Фото с сайта gorod.lv

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