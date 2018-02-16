Правительство Челябинской области с госкорпорацией «Росатом» и бизнесом построят арену в Озерске

Фото с сайта gubernator74.ru

Многофункциональный спортивный комплекс «Ледовая академия «Высота» возведут в рамках государственно-частного партнерства за счет средств областного бюджета, Группы ЧТПЗ и ПО «Маяк». Соглашение было подписано на Российском инвестиционном форуме – 2018, который проходит в Сочи 15 и 16 февраля. Общая стоимость проекта - около 500 млн рублей.

На эти деньги запланировано построить саму крытую арену на 400 зрителей, обустроить спортплощадку для мини-футбола, волейбола и баскетбола, тренажерную площадку. Соглашение также предусматривает благоустройство и озеленение территории, прилегающей к спорткомплексу. Строительство начнется во втором полугодии 2018 года и завершится в 2019 году.

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Фото с сайта gubernator74.ru

Все новости за 16.02.2018 г.»