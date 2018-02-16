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В Челябинске не будут больше ходить маршрутки №9 и №79
16.02.2018 г. 09:00
Фото с сайта 74.мвд.рф
Ранее с этим перевозчиками управление транспорта расторгло контракт из-за систематических нарушений условий договора. Маршрутные такси №9 работали по направлению «ул. Бейвеля – ул. Мамина», №79 «Зоопарк – ЧМК». Как сообщили в управлении транспорта Челябинска, с 19 февраля они прекратят работу.
Альтернативу «девятой» маршрутке составят маршрутные таки №40, 50, 56, 62, 72, 78, 85, а также троллейбусы №12, 16, 19, 26 и автобусы №1, 4. Вместо маршрута №79 горожане смогут воспользоваться троллейбусами № 14.
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Фото с сайта 74.мвд.рф
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