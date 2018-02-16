Жителей Троицка напугали клоуны, которые регулярно собираются под окнами одного из домов

Фото с сайта vk.com/spletniki74

Фотографии ярко одетых клоунов с красными париками на головах появились в группе "Подслушано Троицк" в соцсети "ВКонтакте". "Что это? Уже не первый день наблюдаем в своем дворе такую картину. Мы не знаем, что это значит. Детям стоит опасаться?" — пишет автор снимков. "В Троицке снимается своя версия "Оно", — шутят некоторые пользователи в комментариях.

Другие горожане отмечают, что тоже видели таких клоунов. Оказалось, что люди в разноцветных костюмах — промоутеры, которые приглашают местных жителей на цирковое представление.

Фото: Подслушано Троицк / vk.com

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