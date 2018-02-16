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Персонально ваш. Заместитель губернатора Челябинской области Сергей Сушков
16.02.2018 г. 08:20
Гость программы «Персонально ваш» в эту пятницу в вечернем эфире «Челябинского эха» - заместитель губернатора Челябинской области и новый куратор вопросов экологии в региональном правительстве Сергей Сушков.
Зачем в Челябинск на этой неделе прилетал глава Росприроднадзора, и что принципиально изменится в организации контроля за выбросами предприятий? Когда исчезнет городская свалка, и не оставит ли Челябинск без питьевой воды появление нового мусорного полигона? Способна ли власть на жесткие аргументы в диалоге с владельцами заводов-загрязнителей, и как в команде губернатора смотрят на политизацию экологической повестки в регионе?
Присоединяйтесь к разговору в 18:05. Будут трансляции в Facebook и "ВКонтакте". Телефон прямого эфира – 269 97 78. Оставляйте вопросы для эфира на нашем сайте.
Фото с сайта gubernator74.ru
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