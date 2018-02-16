В Озерске все школы, техникумы и училища закрываются на карантин

Фото с сайта gtrk-saratov.ru

Образовательный процесс приостановят с 17 до 22 февраля включительно. Решение об отмене занятий из-за распространения ОРВИ принято на повторном заседании санитарно-противоэпидемической комиссии Озерска, сообщается на сайте администрации города. Приостановлен процесс обучения и в организациях дополнительного образования.

Кроме того, в городе с 19 февраля отменят спортивные и культурно-массовые мероприятия. Все учреждения будут работать в особом режиме. Их руководству рекомендовано принять меры по защите людей от заболевания гриппом и ОРВИ. Детские сады работают, но власти Озерска попросили родителей дошкольников по возможности воздержаться от посещения учреждений.

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Фото с сайта gtrk-saratov.ru

Все новости за 16.02.2018 г.»