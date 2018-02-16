- -6 ... -8 C°
- 56.5918р. - 0.9981
- 70.6718р. - 0.5611
В Озерске все школы, техникумы и училища закрываются на карантин
16.02.2018 г. 07:54
Образовательный процесс приостановят с 17 до 22 февраля включительно. Решение об отмене занятий из-за распространения ОРВИ принято на повторном заседании санитарно-противоэпидемической комиссии Озерска, сообщается на сайте администрации города. Приостановлен процесс обучения и в организациях дополнительного образования.
Кроме того, в городе с 19 февраля отменят спортивные и культурно-массовые мероприятия. Все учреждения будут работать в особом режиме. Их руководству рекомендовано принять меры по защите людей от заболевания гриппом и ОРВИ. Детские сады работают, но власти Озерска попросили родителей дошкольников по возможности воздержаться от посещения учреждений.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
Фото с сайта gtrk-saratov.ru
- 13.02.2018 г. Из-за ОРВИ восемь школ в Челябинской области закрыли на карантин
- 07.02.2018 г. В 15 школах и трех детских садах Челябинской области объявлен карантин
- 31.01.2018 г. Карантин по ОРВИ введен в четырех школах Челябинской области
- 29.01.2018 г. На северо-западе Челябинска ввели карантин по бешенству животных
- 24.01.2018 г. Школы в Челябинской области начали закрывать на карантин