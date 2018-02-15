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09.02.2018 г. | 09:58Гости эфира: Захаров Константин
Вероятность падения на Землю метеорита, подобного челябинскому, очень мала
15.02.2018 г. 17:13
Об этом РИА Новости сообщил старший научный сотрудник Пулковской обсерватории Сергей Смирнов. По его словам, метеориты чаще всего прилетают из пространства за орбитой Марса. Там находится множество остатков древних веществ. Некоторые из них оказываются на орбитах Марса, Венеры, Меркурия и Земли. Такие камни относятся к категории потенциально угрожающих Земле. Однако вероятность падения небесных тел очень мала, так как почти все объекты километрового класса уже изучены, а их орбиты известны, сообщил ученый.
Челябинский метеорит упал на Землю 15 февраля 2013 года. Сегодня в честь пятилетнего юбилея в историческом музее на 40 минут был поднят купол над камнем. Все желающие смогли дотронуться до фрагмента метеорита.
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