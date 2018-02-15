В Челябинске продают олимпийский факел

Фото с сайта dynamiclife.ru

Житель города просит за факел 50 тыс. рублей. Также в Челябинске за 15 тыс. рублей на сайте Юла продается костюм сочинских Игр. Кроме того, горожане активно реализуют сувениры московской Олимпиады 1980 года. За 2 тыс. 600 рублей можно приобрести набор значков, за 1 тыс. 800 рублей — набор тарелок.

А в Московской области за крупную сумму предлагают купить бронзовую медаль Олимпийских игр 1996 года. Продавец просит за нее 10 млн рублей.

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Фото с сайта dynamiclife.ru

Все новости за 15.02.2018 г.»