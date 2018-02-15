За инновационные стартапы в Челябинске будут платить криптотокены

Фото с сайта ШколаЖизни.ру

В городе 21 февраля откроется антишкола «Корпус», где будут преподавать постиндустриальные дисциплины. Учениками смогут стать юноши в возрасте 16-21 лет. Под руководством тьюторов они получат возможность запустить проекты в областях робототехники, блокчейна, искусственного интеллекта и цифрового контента. Каждый курсант, преподаватель и тьютор будет иметь право на часть прибыли от реализации стартапа. Они получат криптовалюту учреждения. Сейчас проходит конкурс на бесплатное обучение в антишколе.

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Фото с сайта ШколаЖизни.ру

Все новости за 15.02.2018 г.»