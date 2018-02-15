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09.02.2018 г. | 09:58Гости эфира: Захаров Константин
Облсуд приговорил жительницу Бредов к 10 годам за убийство новорожденной дочери
15.02.2018 г. 16:49
Дело рассматривалось в разных инстанциях более двух лет. В ноябре 2015-го брединский райсуд приговорил женщину к восьми годам колонии. Но она подала ходатайство о рассмотрении дела судом присяжных. Жительница Бредов получила отказ, так как Уголовно-процессуальный кодекс не предусматривал такой возможности, а Уголовный кодекс уже защищает женщин от пожизненного заключения как слишком сурового наказания. Тогда мать-убийца оспорила запрет через Конституционный суд. Прошение было удовлетворено.
24 января 2018 года присяжные вынесли обвинительный вердикт. А сегодня, 15 февраля, облсуд на основании решения заседателей приговорил женщину к 10 годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщили в прокуратуре.
Осужденная 23 февраля 2015 года в своем доме в селе Бреды убила свою новорожденную дочь - несколько раз ударила тупым предметом по голове. От полученных травм девочка скончалась. Женщина не признала своей вины, сообщив, что девочка скончалась в результате несчастного случая.
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Фото с сайта 74.мвд.рф
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