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09.02.2018 г. | 09:58Гости эфира: Захаров Константин
Житель Челябинска взял в микрофинансовой фирме 5 тыс. рублей и остался должен больше 70 тыс.
15.02.2018 г. 16:43
Активисты ОНФ рассказали о вопиющих случаях, связанных с накручиванием бешеных процентов микрофинансовыми организациями. По закону начисляемые проценты не могут превышать двукратного размера тела кредита. То есть мужчина должен был заплатить не более 15 тыс. рублей. Большинство МФО эту информацию до клиентов не доводят.
Еще одно обстоятельство, которое усугубляет ситуацию: офисы микрозаймов часто находятся кучно, в самых популярных у жителей местах. Есть пример, когда женщина, чтобы погасить задолженности по кредиту в банке, на одном из перекрестков обошла семь микрофинансовых организаций и в каждой взяла деньги. В результате из-за задержки зарплаты не вернула их вовремя и многократно увеличила долг. Активисты ОНФ теперь помогают людям, попавшим в подобные ситуации, разобраться с кредиторами.
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