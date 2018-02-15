Челябинск
- -7 ... -9 C°
- -3 ... -5 C°
- 56.5918р. - 0.9981
- 70.6718р. - 0.5611
Персонально ваш
-
09.02.2018 г. | 09:58Гости эфира: Захаров Константин
Разбор полетов
В мэрии Озерска прошли обыски
15.02.2018 г. 16:42
Фото с сайта newstula.ru
В среду, 14 февраля, в городское управление капитального строительства пришли полицейские и сотрудники ФСБ. Они провели в помещении обыски, изъяли часть документов. Бумаги сейчас изучают в правоохранительных органах. По предварительным данным, силовики обнаружили нарушения в начислении премии. Кроме того, полицейских заинтересовало трудоустройство несуществующих людей. Зарплату за них якобы получали сотрудники управления. Если информация подтвердится, виновным грозит уголовный срок.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
Фото с сайта newstula.ru
Новости на эту тему
- 26.01.2018 г. ФСБ устроило обыски в челябинской полиции из-за взятки в размере 2 млн рубле
- 19.12.2017 г. Более тысячи жителей Озерска остались без отопления
- 14.12.2017 г. На ПО «Маяк» картофель начали облучать, чтобы он дольше хранился
- 09.11.2017 г. В 2020 году возле Озерска начнут строить пункт захоронения радиоактивных отходов
- 02.11.2017 г. На «Маяк» доставили 14-метровую кассету с отработавшим ядерным топливом с Белоярской АЭС