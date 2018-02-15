В мэрии Озерска прошли обыски

Фото с сайта newstula.ru

В среду, 14 февраля, в городское управление капитального строительства пришли полицейские и сотрудники ФСБ. Они провели в помещении обыски, изъяли часть документов. Бумаги сейчас изучают в правоохранительных органах. По предварительным данным, силовики обнаружили нарушения в начислении премии. Кроме того, полицейских заинтересовало трудоустройство несуществующих людей. Зарплату за них якобы получали сотрудники управления. Если информация подтвердится, виновным грозит уголовный срок.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Фото с сайта newstula.ru

Все новости за 15.02.2018 г.»