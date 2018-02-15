- -7 ... -9 C°
- -3 ... -5 C°
- 56.5918р. - 0.9981
- 70.6718р. - 0.5611
-
09.02.2018 г. | 09:58Гости эфира: Захаров Константин
На фестивале «Весенний beat» выступит звезда американского джаза Рене Мари
15.02.2018 г. 15:52
Международный музыкальный форум пройдет с 29 марта по 9 апреля. В 2018 году программа будет ориентирована на самую широкую зрительскую аудиторию. Объединяющей идеей и темой всех событий станет музыка 60-70-х годов ХХ века: рок, блюз, эстрада, джаз.
Della Mae. Фото: Scott Simontacchi
В программе: «Весенний beat-бал» для представителей челябинских СМИ (с участием группы «Резиновый дедушка»), «Весенняя beat-ва детских хоров», ночь «битловского» кино, поэтический баттл «Весенние beat’ники», мастер-классы певицы Рене Мари, джаз-трио Алекса Нахимовского и группы «Della Mae» (США), творческая встреча с певцом и гитаристом Тимо Гроссом (Германия).
Рене Мари. Фото: John-Abbott
Гала-концерт состоится 8 апреля в концертном зале имени Прокофьева. Гостями фестиваля также станут группа «Della Mae» (США), ансамбли «Ариэль», «НХА», биг-бэнд под управлением заслуженного артиста России Станислава Бережнова, автор-исполнитель Эдуард Риккер (Челябинск).
Ариэль. Фото: Ксения Преображенская
Впервые за шесть лет своего существования «Весенний beat» выйдет за пределы Южного Урала: его зарубежные гости дадут концерты в Кургане и Екатеринбурге.
Станислав Бережнов. Фото: Сергей Кантор
Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры Челябинской области, Управления культуры Администрации г. Челябинска, Челябинской государственной филармонии, Института Гете в Москве и Генерального Консульства США в Екатеринбурге.
Эдуард Риккер. Фото: Михаил Шевелёв
Генеральный информационный партнер - радиостанция «Челябинское эхо».
Подробнее о программе VI международного музыкального фестиваля «Весенний beat» – на его официальной странице в интернете: http://www.live-r-pool.ru/festival/447/
- 01.02.2018 г. В Челябинской области стартовал прием заявок на весеннюю Beat-ву детских хоров
- 28.11.2017 г. В Челябинске владельца ресторана оштрафовали на 10 тыс. рублей за армянские песни
- 21.09.2017 г. В Челябинске музыканты сыграют на диджериду
- 21.09.2017 г. Жители Челябинска на работе чаще всего слушают Linkin Park, «Би-2» и Моцарта
- 12.09.2017 г. Сопрано из труппы La Scala выступит в органном зале в Челябинске