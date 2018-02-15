На фестивале «Весенний beat» выступит звезда американского джаза Рене Мари

Фото: John-Abbott

Международный музыкальный форум пройдет с 29 марта по 9 апреля. В 2018 году программа будет ориентирована на самую широкую зрительскую аудиторию. Объединяющей идеей и темой всех событий станет музыка 60-70-х годов ХХ века: рок, блюз, эстрада, джаз.

Della Mae. Фото: Scott Simontacchi

В программе: «Весенний beat-бал» для представителей челябинских СМИ (с участием группы «Резиновый дедушка»), «Весенняя beat-ва детских хоров», ночь «битловского» кино, поэтический баттл «Весенние beat’ники», мастер-классы певицы Рене Мари, джаз-трио Алекса Нахимовского и группы «Della Mae» (США), творческая встреча с певцом и гитаристом Тимо Гроссом (Германия).

Рене Мари. Фото: John-Abbott

Гала-концерт состоится 8 апреля в концертном зале имени Прокофьева. Гостями фестиваля также станут группа «Della Mae» (США), ансамбли «Ариэль», «НХА», биг-бэнд под управлением заслуженного артиста России Станислава Бережнова, автор-исполнитель Эдуард Риккер (Челябинск).

Ариэль. Фото: Ксения Преображенская

Впервые за шесть лет своего существования «Весенний beat» выйдет за пределы Южного Урала: его зарубежные гости дадут концерты в Кургане и Екатеринбурге.

Станислав Бережнов. Фото: Сергей Кантор

Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры Челябинской области, Управления культуры Администрации г. Челябинска, Челябинской государственной филармонии, Института Гете в Москве и Генерального Консульства США в Екатеринбурге.

Эдуард Риккер. Фото: Михаил Шевелёв

Генеральный информационный партнер - радиостанция «Челябинское эхо».

Подробнее о программе VI международного музыкального фестиваля «Весенний beat» – на его официальной странице в интернете: http://www.live-r-pool.ru/festival/447/

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