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09.02.2018 г. | 09:58Гости эфира: Захаров Константин
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Каждый десятый челябинец занимался сексом с коллегой
15.02.2018 г. 14:56
Фото с сайта velvet.by
При этом 68% горожан занимались сексом добровольно и по обоюдной симпатии, 16% — под воздействием алкоголя после корпоративов. По данным сайта Зарплата.ру, еще 15% опрошенных вступали в интимную связь с коллегами ради повышения зарплаты или получения желаемой должности.
11% респондентов занимались сексом с коллегами на рабочем месте. Для этого они выбирали личный или общий кабинет, конференц-зал, туалет, комнату для переговоров. Служебный роман был у каждого второго опрошенного. 82% руководителей относятся к этому лояльно, а 18% высказываются против.
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Фото с сайта velvet.by
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