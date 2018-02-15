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09.02.2018 г. | 09:58Гости эфира: Захаров Константин
Разбор полетов
В Челябинске водитель маршрутки запер школьницу в салоне
15.02.2018 г. 14:42
Фото с сайта avtosm.ru
13-летняя девочка хотела оплатить проезд в маршрутном такси №40 транспортной картой, однако водитель потребовал деньги. Шофер сообщил, что терминал не работает. Он отказался выпускать девочку на остановке, заблокировав входные двери. Тогда одна из пассажирок заплатила 25 рублей. После этого водитель открыл дверь и выпустил школьницу из маршрутного ПАЗа.
Родители ребенка написали жалобу в городскую администрацию. По словам начальника управления транспорта Романа Болотова, с директором компании-перевозчика была проведена беседа, водителя рекомендовали уволить.
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Фото с сайта avtosm.ru
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