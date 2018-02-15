В Челябинске пройдет международный фестиваль тюнинга «УралМоторШоу»

Фото с сайта amsrus.ru

Автор любого тюнинг-проекта может подать заявку в одной из 15 номинаций до 22 мая. Второй международный фестиваль "УралМоторШоу" пройдет 2 и 3 июня на парковке у ТРК «Горки». Победителей будут определять не только профессиональные судьи, но и зрители. Посетители мероприятия смогут проголосовать за лучшие работы своими билетами. Кроме того, будет введена специальная номинация, в которой победителя выберут интернет-пользователи. Общий призовой фонд фестиваля составит более 1 млн рублей.

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Фото с сайта amsrus.ru

Все новости за 15.02.2018 г.»